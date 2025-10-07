На Камчатке за сутки зафиксировали 15 афтершоков

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 октября. /ТАСС/. Афтершоковый процесс после июльского землетрясения магнитудой 8,8 продолжается на Камчатке. За сутки ученые зафиксировали 15 земных толчков.

Об этом сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.

"За сутки произошло 15 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,5. В населенных пунктах подземные толчки не ощущались", - сказали в ведомстве.

В настоящее время в регионе активность зафиксирована на шести вулканах.