На Камчатке за сутки зафиксировали 15 афтершоков
20:54
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 октября. /ТАСС/. Афтершоковый процесс после июльского землетрясения магнитудой 8,8 продолжается на Камчатке. За сутки ученые зафиксировали 15 земных толчков.
Об этом сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.
"За сутки произошло 15 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,5. В населенных пунктах подземные толчки не ощущались", - сказали в ведомстве.
В настоящее время в регионе активность зафиксирована на шести вулканах.