В Эквадоре сообщили о нападении на кортеж президента

Нападавших задержали, им предъявят обвинения в покушении на убийство

Редакция сайта ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 октября. /ТАСС/. Протестующие напали на кортеж президента Эквадора Даниэля Нобоа, когда он направлялся на мероприятие в провинции Каньяр. Как сообщила пресс-служба администрации главы государства, задержанным будут предъявлены обвинения в покушении на убийство.

"Во время следования на президентский кортеж напали агрессивные лица, которые пытались препятствовать его приезду. Однако им не удалось помешать его обязательствам перед гражданами", - говорится в заявлении.

Как сообщила пресс-служба, "всем задержанным будут предъявлены обвинения в терроризме и покушении на убийство". Несмотря на происшествие, Нобоа не стал отменять запланированные мероприятия.

По данным портала Primicias, протестующие забросали кортеж президента камнями. Как сообщила министр энергетики, горнодобывающей промышленности и окружающей среды Инес Мансано, на машине, в которой находился глава государства, были также видны "следы пуль".

Протесты, сопровождающиеся перекрытием дорог и столкновениями, начались в Эквадоре после того, как 12 сентября президент подписал решение об отмене субсидий на дизельное топливо. После этого цены на него выросли с $1,8 до $2,8 за галлон (3,78 литра). В нескольких провинциях было объявлено чрезвычайное положение.