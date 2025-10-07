Main-Echo: минимум четыре человека пострадали из-за аварии на химзаводе в ФРГ

Первоначальные замеры на заводе и в нескольких км от него не выявили загрязняющих частиц

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 8 октября. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека пострадали в результате аварии, произошедшей на гальваническом заводе компании Schnar Oberfl chentechnik в Майнашаффе (федеральная земля Бавария) на юге Германии. Об этом пишет портал Main-Echo.

По его информации, в результате химической реакции после падения металлической детали в ванну с азотной кислотой образовалось желтоватое облако. Изначально предполагалось, что оно могло быть токсичным. В этой связи жителям близлежащего города Ашаффенбург рекомендовали оставаться в помещениях, держать окна и двери закрытыми и покинуть улицы. В настоящее время ограничения сняты.

Из-за аварии пострадали как минимум четыре человека. Ранее сообщалось о двух пострадавших. Первоначальные замеры на месте происшествия и в нескольких км от него, как подчеркивает портал, не выявили загрязняющих частиц в воздухе. Пожарная служба провела несколько замеров.

На месте происшествия находились около 300 сотрудников пожарной охраны, 50 сотрудников экстренных служб и 15 полицейских. Помимо пожарных машин, на месте происшествия работали сотрудники со специализированным оборудованием для удаления опасных загрязняющих веществ. Точная причина произошедшего пока не установлена.

Компания Schnar Oberfl Chentechnik, которой принадлежит завод площадью около 30 тыс. кв. м, работает в Майнашаффе с 1958 года, занимается проектированием систем для химической, гальванической и механической обработки поверхностей, отмечает портал Main-Echo.