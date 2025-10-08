Реклама на ТАСС
На Сахалине пресекли оборот контрафактного алкоголя

Общий объем изъятого составил более 644 литров
00:51

ХАБАРОВСК, 8 октября. /ТАСС/. Силовики выявили двух жителей Сахалина, организовавших нелегальный оборот алкоголя, возбуждено дело. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.

"УФСБ России по Сахалинской области пресечена противоправная деятельность двух жителей Южно-Курильска, причастных к незаконному обороту алкогольной продукции. Злоумышленники, вступив в преступный сговор, организовали приобретение, хранение немаркированной алкогольной продукции, подлежащей маркировке специальными марками, а также ее продажу неограниченному кругу лиц", - говорится в сообщении.

По месту их проживания изъято 609 бутылок алкоголя общим объемом более 644 литров и стоимостью свыше 1 млн рублей.

Против жителей Южно-Курильска возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "б" ч. 6 ст. 171.1 УК России (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт немаркированной алкогольной продукции группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). 

