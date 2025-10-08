В Воронежской области отменили угрозу атаки БПЛА

Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 8 октября. /ТАСС/. Угроза атаки БПЛА отменена на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Режим атаки БПЛА был введен в регионе 7 октября в 21:46 мск.

"Режим опасности атаки БПЛА в регионе отменяется", - написал он.

Ранее он сообщил, что дежурными силами ПВО на территории двух районов и двух городов Воронежской области были обнаружены и уничтожены около 10 беспилотников. По предварительной информации, никто не пострадал.