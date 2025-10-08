В Хабаровском крае потушили лесной пожар у поселения Победа

Площадь возгорания составила более 100 га

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 8 октября. /ТАСС/. Лесопожарные формирования потушили возгорание на более чем 100 га у поселка Победа в Хабаровском районе Хабаровского края, сообщили ТАСС в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки региона.

Читайте также

Лесные пожары в России. "Антирекорды" и территории распространения

Возгорание было зафиксировано в 4 км от населенного пункта в понедельник. При обнаружении его площадь составляла 10 га, после увеличилась до 105 га.

"Пожар ликвидирован, других возгораний нет", - проинформировали в министерстве. Огонь появился по вине местного населения. Возгорание тушили восемь человек, был задействован вездеход.

За прошедшие выходные в крае возник только один пожар - так же недалеко от Победы, возгорание площадью 8 га оперативно ликвидировали.

Всего с начала пожароопасного сезона в Хабаровском крае произошло 128 пожаров на общей площади 65 948,88 га. Пожароопасный сезон в регионе не завершен. В Охотском округе, Аяно-Майском, Верхнебуреинском, Николаевском, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканском, Ульчском районах края действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров, выжигание сухой травы и мусора, а также проведение любых пожароопасных работ.