Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до 5,4 км

Шлейф распространяется на 25 км на восток северо-восток от вулкана

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 октября. /ТАСС/. Выброс пепла на высоту до 5,4 км зафиксирован на камчатском вулкане Шивелуч, сообщили ТАСС в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения.

"Эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 5,4 км. Шлейф распространяется на 25 км на восток северо-восток от вулкана. Авиационный цветовой код - оранжевый", - сообщили в учреждении.

Шивелуч - действующий вулкан на Камчатке, его возраст - 60-70 тыс. лет. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч. Вулкан находится на расстоянии около 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 км от Петропавловска-Камчатского.