Организатор получения взяток на 30 млн в научном центре МО РФ не признал вину

Старшего научного сотрудника Игоря Боброва обвиняют в получении взяток в крупном размере группой лиц по предварительному сговору

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Старший научный сотрудник Научно-исследовательского центра топогеодезического и навигационного обеспечения Минобороны РФ Игорь Бобров, обвиняемый в получении взяток на сумму около 30 млн рублей, не признал вину. Об этом сказано в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС.

"Бобров И. Н., обвиняемый по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и по п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору) не признает себя виновным в инкриминируемом ему преступлении", - сказано в судебных документах.

Преображенский суд Москвы зарегистрировал уголовное дело в отношении Игоря Боброва. Дата судебного разбирательства еще не назначена.

По данным следствия, в 2014 году для своевременного выполнения работ по обновлению электронных топографических карт и их поставке в Индию бывший начальник центра полковник Игорь Рутько издал приказ о создании специальной группы сотрудников института. Им были определены конкретные функции и установлена ежемесячная стимулирующая надбавка к зарплате за дополнительный объем работ.

В группу вошли старший научный сотрудник института Игорь Бобров, назначенный помощником руководителя, и бывший главный научный сотрудник Евгений Долгов, возглавивший специальную группу. Следствие считает, что не позднее 31 декабря 2014 года Бобров разработал план совершения коррупционных преступлений и предложил Рутько и Долгову создать организованную преступную группу.

По версии обвинения, Бобров подыскивал сотрудников центра, готовых за взятку войти в специальную группу и получать надбавки, годовые премии и покровительство руководства. Он также получал и распределял незаконные денежные средства. Долгов подписывал документы о назначении надбавок и согласовывал их с Рутько, который обеспечивал общее покровительство и влиял на размер выплат. А размер взяток, по данным следствия, зависел от величины ежемесячной надбавки.

3 октября 2025 года Преображенский суд Москвы приговорил бывшего главного научного сотруднику ФГБУ "27-й Центральный научно-исследовательский институт" Минобороны России Евгения Долгова, обвиняемого в получении взяток, к 6 годам колонии строго режима. Ранее он признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.