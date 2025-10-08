The Guardian: в Европе похитили порядка 170 раритетных книг русских классиков

В основном пропали работы А.С. Пушкина

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 8 октября. /ТАСС/. Порядка 170 произведений, написанных классиками русской литературы, были украдены в Европе в 2022-2023 годах. Ущерб от краж составил $3,3 млн, сообщила во вторник газета The Guardian.

Как поясняет издание, речь идет о пропажах книг в библиотеках Германии, Латвии, Литвы, Польши, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии и Эстонии. В основном похитители крали работы А. С. Пушкина (1799-1837).

В декабре 2022 года латвийским правоохранителям удалось вычислить подозреваемого в хищениях при помощи анализа ДНК, им оказался гражданин Грузии Бека Цирекидзе. При нем обнаружили инструменты для реставрации книг и абонементы в библиотеки Вены, Вильнюса, Киева, Мюнхена и Парижа. По информации The Guardian, Цирекидзе был судим за кражу и имел опыт работы в сфере торговли антиквариатом. Он отказался сообщить действовал ли он в одиночку или в составе преступной группировки, а также не назвал заказчиков или организаторов. В 2023 году в Польше были задержаны еще двое подозреваемых.

В 2024 году была организована международная следственная группа под эгидой Eurojust, к ее работе, помимо Литвы, Польши, Франции и Швейцарии, также привлекли грузинских следователей. Правоохранители выяснили, что Цирекидзе удалось похитить в Таллине более 10 книг Пушкина, в том числе датируемых XIX веком. Как отмечает газета, он просто не вернул их. В иных случаях, как это было в Риге, похитителям нужно было вытащить из книг магнитную полосу, которую "используют в большинстве библиотек Европы", указывает издание. В Польше же антикварные книги вообще не помечались магнитной защитой, сигнализация не срабатывала, когда их выносили из здания библиотеки.

К февралю 2025 года в общей сложности пять человек признали виновными в краже произведений русских классиков на территории восьми стран Евросоюза.