В Херсонской области восстановили электроснабжение после аварии на подстанции

Без света оставались 38 тыс. жителей
05:21

ГЕНИЧЕСК, 8 октября. /ТАСС/. Электроснабжение восстановили в трех муниципальных округах Херсонской области после аварии на подстанции, оставившей без света свыше 38 тыс. жителей. Об этом сообщили в Telegram-канале предприятия "Херсонэнерго".

"Электроснабжение восстановлено", - говорится в сообщении.

Вечером 7 октября губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что свыше 38 тыс. жителей в Верхнерогачикском, Великолепетихском и Горностаевском муниципальных округах остались без света из-за аварии на электроподстанции. 

