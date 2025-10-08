ТАСС: замначальника отдела ГИБДД по Челябинску задержали

Олега Жиляева подозревают в превышении полномочий и получении взяток

ЧЕЛЯБИНСК, 8 октября. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области совместно с коллегами из Следственного комитета задержали заместителя начальника отдела ГИБДД УМВД России по Челябинску Олега Жиляева. Он подозревается в превышении полномочий и получении взяток, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Задержан сотрудниками УФСБ и СК заместитель начальника отдела ГИБДД УМВД России по г. Челябинску подполковник полиции Олег Жиляев. Его подозревают в превышении полномочий и получении взяток от учредителя ООО "Капиталстрой" Ромика Варданяна", - сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что, по версии силовиков, Жиляев с января 2024-го по май 2025 года на регулярной основе оказывал покровительство деятельности организации коммерсанта в сфере дорожного хозяйства. Он освобождал от административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, помогал в ускорении процедур согласования проектной документации на установку дорожных знаков при проведении дорожно-строительных работ и делал многое другое.

По данным силовиков, за покровительство Жиляев получил от Варданяна в качестве взятки строительные материалы в виде 100 тонн асфальтного покрытия общей стоимостью более 500 тыс. рублей. Варданян был задержан в мае 2025 году за дачу взятки должностному лицу городского ГАИ УМВД России, полковнику внутренней службы Александру Гайде, также за покровительство коммерческой деятельности.