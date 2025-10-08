На Урале объяснили побег двух педофилов действиями следователя

Он не обращался в суд с ходатайством об изменении меру пресечения, сообщила пресс-служба судов Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Следователь самостоятельно изменил меру пресечения двум сбежавшим жителям Свердловской области, виновным в насилии над 15-летней девушкой. При этом он не обращался в суд с ходатайством об ее изменении, сообщила пресс-служба судов Свердловской области.

"Следователь самостоятельно избрал обвиняемым меру пресечения", - говорится в тексте. При этом подчеркивается, что он не обращался в суд с ходатайством об ее изменении. В сообщении также отмечается, что суд не имеет возможности ужесточить меру пресечения без инициативы гособвинителя, если подсудимые не нарушают ограничений.

"Шаньгин и Быков до последнего дня являлись на каждое судебное заседание", - также говорится в тексте сообщения.

Ранее юрист Сергей Самков, защищавший в суде интересы 15-летней школьницы в Алапаевске, в своем Telegram-канале сообщил, что суд признал двух местных жителей виновными в насилии над девушкой. Им дали 11,5 года и 10 лет лишения свободы. По словам юриста, фигуранты дела на пришли на оглашение приговора и были объявлены в розыск. Самков отметил, что, по версии обвинения, в январе 2024 года Быков и Шаньгин, зная что потерпевшей нет 16 лет, насильно совершили в ее отношении действия сексуального характера.