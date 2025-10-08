Челябинский министр дорожного хозяйства признал вину по делу о растрате

Алексея Нечаева ранее отпустили под домашний арест

Редакция сайта ТАСС

Министр дорожного хозяйства Челябинской области Алексей Нечаев © Владислав Бурнашев/ ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Министр дорожного хозяйства Челябинской области Алексей Нечаев, который был задержан сотрудниками ФСБ по делу о растрате и ряду других преступлений и был арестован судом, а позже находился под домашним арестом, признал вину. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Он признал вину", - сказали в правоохранительных органах.

Со ссылкой на правоохранительные органы 1 октября сообщалось, что арестованному в феврале Нечаеву продлили срок содержания под стражей до 10 октября. Позже меру пресечения изменили на домашний арест.

Со ссылкой на пресс-службу Мещанского районного суда Москвы в конце февраля сообщалось, что Нечаев арестован по делу о растрате. Также нескольким арестованным руководителям крупнейших дорожных подрядных организаций, осуществляющим свою деятельность в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог, инкриминируется хищение денежных средств в особо крупном размере в составе организованной преступной группы. Позже мера пресечения продлялась.

Нечаев возглавлял министерство с 8 ноября 2019 года, до этого он занимал должность начальника управления дорожного хозяйства министерства, а еще ранее - начальника отдела производственно-технического надзора областного госучреждения "Челябинскавтодор". В декабре 2024 года был задержан и затем арестован замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислав Харченко.