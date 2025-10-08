Реклама на ТАСС
В Новой Москве в квартире обнаружили тело новорожденного

Следователи работают на месте происшествия
07:21

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения тела новорожденного ребенка в квартире в Новой Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"По факту обнаружения тела новорожденного в Новой Москве проводится доследственная проверка. Утром 8 октября в квартире жилого дома, расположенного в Новой Москве, обнаружено тело новорожденного ребенка без признаков жизни", - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи работают на месте происшествия. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. 

