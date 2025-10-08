Силовики задержали взорвавшего машину военнослужащего в Наро-Фоминске

Ему грозит до 20 лет лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ и МВД задержали 24-летнего россиянина, который по заданию украинских спецслужб взорвал автомобиль военнослужащего в Наро-Фоминске. Об этом сообщили официальный представитель МВД России Ирина Волк и Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"На территории Московского региона пресечена диверсионно-террористическая деятельность агента украинских спецслужб - гражданина России 2001 г. р. ", - сообщили в ЦОС. По данным ФСБ, задержанный через мессенджер Telegram инициативно установил контакт с представителем украинских спецслужб, по заданию которого собирал информацию об одном из оборонных предприятий Алтайского края, а также совершил поджог автомобиля с символикой специальной военной операции. Затем по указанию куратора он изготовил два самодельных взрывных устройства, одно из которых поместил в тайник на территории Москвы, другое использовал для подрыва в Наро-Фоминске Московской области автомобиля военнослужащего, который находится в зоне СВО.

"При обыске по адресу проживания фигуранта обнаружены и изъяты кустарно изготовленные взрывчатые вещества, компоненты для их синтеза, средства связи и коммуникации, содержащие переписку с украинским куратором", - отметили в ЦОС.

Как сообщила Волк, следователем УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт), предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Фигурант заключен под стражу.

"Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия для установления всех обстоятельств и соучастников совершенных преступлений. Решается вопрос о квалификации действий задержанного как государственной измены, а также незаконного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств", - сообщила официальный представитель МВД. По совокупности этих статей ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В ФСБ России еще раз подчеркнули, что "все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное суровое наказание".