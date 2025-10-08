Компаньон Виктора Момотова заключил контракт с Минобороны для участия в СВО

Адвокат Андрея Марченко Гаянэ Арутюнян сообщила, что он еще до заключения под стражу был на спецоперации и оказывал гуманитарную помощь

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Предполагаемый компаньон судьи Верховного суда в отставке Виктора Момотова Андрей Марченко заключил контракт с Минобороны для участия в СВО, но пока находится в СИЗО. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Гаянэ Арутюнян.

"Он еще до заключения под стражу был на СВО и оказывал гуманитарную помощь, потом заключил контракт с Минобороны. Сейчас он военнослужащий, ибо контракт не прекращен. Но он находится в СИЗО", - сказала она.

Генпрокуратура требует изъять активы Момотова рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей, в их числе 95 объектов недвижимости, которые зарегистрированы на его компаньонов Марченко.

Момотов был судьей Верховного суда с 2010 года. В 2013 году был избран секретарем Пленума Верховного суда РФ, в 2019 году вошел в состав президиума высшего судебного органа. На IX Всероссийском съезде судей в декабре 2016 года избран председателем Совета судей РФ, в декабре 2022 года переизбран на новый срок. 26 сентября этого года Высшая квалификационная коллегия судей РФ прекратила полномочия судьи Момотова в связи с его письменным заявлением об отставке.