Подорвавшему машину военного в Наро-Фоминске заплатили 240 тыс. рублей

С куратором в мессенджере Telegram он переписывался полгода, ему предложили подзаработать и сжечь автомобиль, номера которого ему предоставили

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Диверсант, подорвавший по указанию украинских спецслужб автомобиль военнослужащего в подмосковном Наро-Фоминске, получил 240 тыс. рублей, 80 тыс. из которых непосредственно за выполнение самого подрыва. Об этом он рассказал на видео, которое распространила ФСБ России.

"80 [тысяч] на проживание изначально, плюс 80 [тысяч] на проживание еще месяц и 80 [тысяч] за работу эту", - ответил молодой человек на вопрос оперативника, сколько он получил денег. По его словам, с куратором в мессенджере Telegram он переписывался полгода, ему предложили подзаработать и сжечь автомобиль, номера которого ему предоставили.

По данным ФСБ, 24-летний россиянин через мессенджер Telegram инициативно установил контакт с представителем украинских спецслужб, по заданию которого собирал информацию об одном из оборонных предприятий Алтайского края, а также совершил поджог автомобиля с символикой специальной военной операции. Затем по указанию куратора он изготовил два самодельных взрывных устройства, одно из которых поместил в тайник на территории Москвы, другое использовал для подрыва в Наро-Фоминске Московской области автомобиля военнослужащего, который находится в зоне СВО.

Следователем УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт), предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет. Фигурант заключен под стражу.