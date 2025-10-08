В Приморье завели дело о халатности после нападения бродячей собаки на школьника

Председатель СК России Бастрыкин поручил руководителю СУ по региону доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 8 октября. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности возбуждено в Приморском крае после нападения бродячей собаки на девятилетнего мальчика. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.

4 октября в поселке Новый Надеждинского района бродячая собака напала на ребенка и причинила ему телесные повреждения. "Следственными органами СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил руководителю СУ по Приморскому краю Трубчику Э. А. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры Приморского края, ребенок получил укушенные раны в области лица. Надзорное ведомство даст оценку работе администрации района по отлову, содержанию и регулированию численности безнадзорных животных. "Не останутся без внимания вопросы взыскания расходов на лечение пострадавшего, а также компенсации морального вреда", - добавили в прокуратуре.

По информации следственного управления СК РФ по региону, также в соцсетях размещена информация о стае бездомных собак вблизи жилого комплекса "Фрегат-2" на улице Нейбута во Владивостоке. По указанию руководителя следственного управления СК России по Приморскому краю по этому сообщению организована доследственная проверка.