Уральцу запросили пожизненное лишение свободы по делу об убийстве ребенка

Обвиняемый с целью сокрытия совершенных преступлений столкнул девочку в открытый проход подвального помещения и задушил

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Гособвинение запросило пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима жителю Нижнего Тагила Свердловской области по делу об убийстве 11-летней девочки и совершении иных особо тяжких преступлений, в числе которых насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, незаконное лишение свободы и другие. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

"В ходе судебных прений государственный обвинитель попросил суд назначить мужчине наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений по п. "в", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера), ч. 1 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы), ч. 1, 5 ст. 131 УК РФ (изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей, в том числе не достигшей четырнадцатилетнего возраста, сопряженное с совершением другого особо тяжкого преступления против личности), ч. 1, 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, в том числе в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, сопряженные с совершением другого особо тяжкого преступления).

В ходе рассмотрения в Свердловской областном суде уголовного дела государственный обвинитель представил доказательства того, что обвиняемый 5 августа 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зная о наличии психического расстройства у 11-летней девочки, под обманным предлогом привел ее к себе домой и совершил в отношении нее преступления против половой свободы. В дальнейшем он в течение 4 часов, незаконно удерживая, не выпускал ее из своей комнаты. Кроме того, 30 августа 2024 года он также обманным путем уговорил ее пройти к нему в гости и совершил в отношении ребенка преступления против половой неприкосновенности. Позже с целью сокрытия совершенных преступлений обвиняемый столкнул девочку в открытый проход подвального помещения и задушил.