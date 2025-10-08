В Уфе одного из пяти пострадавших в ДТП с машиной скорой госпитализировали

Остальных направили на амбулаторное лечение

Редакция сайта ТАСС

УФА, 8 октября. /ТАСС/. Врачи госпитализировали пострадавшего в ДТП с машиной скорой помощи в Уфе, еще четверых пострадавших направили на амбулаторное лечение. Об этом сообщили ТАСС в Минздраве республики.

"В больницу после ДТП доставили пять пациентов. После осмотра четверых из них направили на амбулаторное лечение. Один пациент госпитализирован, находится в состоянии средней степени тяжести", - сказала собеседница агентства.

Авария произошла на улице Маршала Жукова вечером 7 октября. Столкнулись автомобиль скорой помощи, Volkswagen Polo и Lada Granta. В результате ДТП пострадали пять человек. Как сообщили в Госавтоинспекции по республике, машина скорой помощи двигалась с включенными звуковыми проблесковыми сигналами.