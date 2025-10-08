При ракетном обстреле белгородского поселка погибла учительница

Речь идет о педагоге русского языка и литературы масловопристанской школы Евгении Кравченко

БЕЛГОРОД, 8 октября. /ТАСС/. Педагог русского языка и литературы масловопристанской школы Евгения Кравченко погибла в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины по поселку Маслова Пристань Шебекинского округа Белгородской области. Об этом ТАСС сообщили в образовательном учреждении.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что при ракетном обстреле ВСУ Масловой Пристани трое мирных жителей погибли, десять получили ранения.

"Педагог действительно погибла", - сказали в школе.

По данным на сайте образовательного учреждения, стаж работы Кравченко насчитывал три года.