При ракетном обстреле белгородского поселка погибла учительница
09:01
БЕЛГОРОД, 8 октября. /ТАСС/. Педагог русского языка и литературы масловопристанской школы Евгения Кравченко погибла в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины по поселку Маслова Пристань Шебекинского округа Белгородской области. Об этом ТАСС сообщили в образовательном учреждении.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что при ракетном обстреле ВСУ Масловой Пристани трое мирных жителей погибли, десять получили ранения.
"Педагог действительно погибла", - сказали в школе.
По данным на сайте образовательного учреждения, стаж работы Кравченко насчитывал три года.