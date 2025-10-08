Двух жителей Подмосковья оштрафовали за пропаганду экстремизма

Они оштрафованы на общую сумму 52 тыс. рублей

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Правоохранители привлекли к ответственности двух жителей Подмосковья, выложивших ролик с пропагандой экстремизма и оскорблением сотрудников полиции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"В ходе мониторинга сети Интернет полицейскими выявлена видеозапись, на которой запечатлено, как двое молодых людей недалеко от одного из торговых центров в городе Чехове публично пропагандировали деятельность запрещенного в соответствии с решением Верховного суда Российской Федерации экстремистского международного движения, а также размещали видеоролики оскорбительного характера в отношении сотрудников правоохранительных органов. В ходе проведения комплекса мероприятий данные граждане были установлены и доставлены в территориальный отдел полиции", - говорится в сообщении.

Злоумышленниками оказались два жителя Подмосковья 2005 и 2007 годов рождения. В отношении каждого из них полицейскими составлено по два протокола об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 20.1 и ч. 1. ст. 20.3 КоАП РФ. Они оштрафованы на общую сумму 52 тыс. рублей.