Подозреваемого в коррупции главу Цивильского округа Чувашии арестовали

По версии следствия, Алексей Иванов направил на оплату контрактов из муниципальной казны свыше 4 млн рублей, предусмотренных для переселения граждан из аварийного жилья

ЧЕБОКСАРЫ, 8 октября. /ТАСС/. Глава Цивильского округа Алексей Иванов, которого подозревают в злоупотреблении полномочиями и незаконном участии в бизнесе, решением суда заключен под стражу. Об этом сообщило в своем Telegram-канале следственное управление СК РФ по Чувашии.

"Сегодня по ходатайству следователя <...> главе Цивильского муниципального округа Алексею Иванову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Муниципального чиновника подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательстве), ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Правоохранители полагают, что он вел бизнес от имени ряда индивидуальных предпринимателей и фактически руководил коммерческой организацией, оформленной на подставное лицо.

По версии следствия, в сентябре 2023 года был заключен ряд контрактов с подконтрольными чиновнику коммерческими компаниями на благоустройство поселений. В следственном управлении считают, что на оплату контрактов он направил из муниципальной казны свыше 4 млн рублей, предусмотренных для переселения граждан из аварийного жилья. По данным правоохранителей, эти люди до сих пор не расселены, жилье для них не приобретено. Следственные действия продолжаются.