СК показал кадры с места убийства архитектора Супоницкого в Петербурге

Дело завели по статье убийство с особой жестокостью

ТАСС, 8 октября. СК показал видео с места убийства проектировавшего станции метро архитектора Супоницкого в доме на Кременчугской улице в Санкт-Петербурге. Мужчина застрелил архитектора из карабина, после чего поджег свою квартиру и покончил с собой.

На кадрах виден процесс осмотра места преступления.

Возбуждено уголовное дело об убийстве с особой жестокостью. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.