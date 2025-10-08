СК показал кадры с места убийства архитектора Супоницкого в Петербурге
ТАСС, 8 октября. СК показал видео с места убийства проектировавшего станции метро архитектора Супоницкого в доме на Кременчугской улице в Санкт-Петербурге. Мужчина застрелил архитектора из карабина, после чего поджег свою квартиру и покончил с собой.
На кадрах виден процесс осмотра места преступления.
Возбуждено уголовное дело об убийстве с особой жестокостью. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.