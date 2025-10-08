В ЛНР изъяли немаркированные сигареты и алкоголь на 10 млн рублей

Заведено уголовное дело

ЛУГАНСК, 8 октября. /ТАСС/. Немаркированная алкогольная и табачная продукция на сумму более 10 млн рублей изъята сотрудниками ФСБ и МВД в Северодонецке Луганской Народной Республики. Возбуждено уголовное дело. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УФСБ по ЛНР.

"Указанная алкогольная продукция и табачные изделия, распространявшиеся на территории республики, возможно, создавали угрозу здоровью граждан. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 171.1 УК России (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта алкогольной и табачной продукции без маркировки). Проведение оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий продолжается, назначен ряд экспертиз. По предварительным оценкам, стоимость изъятого составляет более 10 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что место хранения табачной продукции и алкоголя, на которые отсутствовали документы, подтверждающие легальность их производства и оборота, было обнаружено на территории Северодонецка.

В силовых структурах ЛНР ТАСС сообщили, что всего изъято более 5 тыс. пачек сигарет и 20 тыс. бутылок алкоголя.