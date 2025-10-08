В Японии объявили специальное предупреждение из-за тайфуна "Халон"

Местных жителей призвали немедленно переместиться в эвакуационные центры, предупреждая об опасности оползней и подтоплений

ТОКИО, 8 октября. /ТАСС/. Национальное метеорологическое управление Японии объявило специальное предупреждение для отдаленных островов Идзу в Тихом океане из-за приближающегося к ним тайфуна "Халон".

"Мы ожидаем шквальный ветер и высокие волны, каких еще [в этом районе] никогда не было, поэтому необходимо быть максимально бдительными", - заявил на пресс-конференции представитель японского управления. Специальное предупреждение - это наивысший тип предупреждения в Японии, который подразумевает угрозу серьезного стихийного бедствия. Японские метеорологи также не исключили, что зона предупреждения может быть расширена, если тайфун изменит траекторию движения.

Ожидается, что тайфун "Халон" достигнет островов Идзу с населением порядка 20 тыс. человек в ночь с 8 на 9 октября. Местных жителей призывают немедленно переместиться в эвакуационные центры, предупреждая об опасности оползней и подтоплений.

При канцелярии премьер-министра Сигэру Исибы в связи с приближающимся тайфуном работает кризисный штаб по сбору и анализу информации о надвигающемся ударе стихии.

Тайфун "Халон" движется над Тихим океаном вдоль Японии на восток в сторону островов Идзу со скоростью 15 км/ч. Максимальная скорость порывов ветра в эпицентре тайфуна составляет 70 м/с. Информации о пострадавших или разрушениях в результате тайфуна не поступало.