Причиной обрушения дамбы гидроузла на Кубани стала неправильная подача воды

Восстановление Федоровского гидроузла планируется к началу 2027 года

КРАСНОДАР, 8 октября. /ТАСС/. Обрушение плотины Федоровского гидроузла в Краснодарском крае в 2022 году произошло из-за технически неверной подачи воды на оросительную систему. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным пресс-службы, Краснодарский краевой суд отклонил апелляционную жалобу бывшего первого заместителя директора ФГБУ "Управление Кубаньмелиоводхоз" Сергея Якубы на приговор по делу о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Согласно приговору суда первой инстанции, который вступил в силу, ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы.

"Превысив свои полномочия, он отдал распоряжение сотрудникам повысить уровень воды выше плотины по течению, чтобы подать ее на оросительную систему. Это привело к обрушению плотины", - говорится в официальном заявлении объединенной пресс-службы судов.

Уголовное дело в отношении бывшего чиновника расследовали в первом отделе по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю. В СУ СК РФ по Краснодарскому краю, комментируя приговор и суть допущенного нарушения, пояснили, что в момент ЧП на Федоровском подпорном гидроузле на реке Кубань проводились строительно-монтажные работы и его эксплуатация был полностью запрещена.

В апреле 2022 года на Федоровском гидроузле произошло разрушение участка автомобильной дороги и шлюзовых сооружений. Гидроузел используется для орошения рисовых чеков Красноармейского, Калининского, Крымского и Абинского районов. Гидроузел был построен в 1967 году и обеспечивает производство сельскохозяйственных культур на площади 119,9 тыс. га.

Восстановление Федоровского гидроузла в Краснодарском крае планируется к началу 2027 года.