В Калининграде адвоката обвиняют в посредничестве при передаче взятки

Ему и еще одному фигуранту может грозить наказание вплоть до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 8 октября. /ТАСС/. Уголовное дело о посредничестве во взяточничестве возбуждено в Калининграде в отношении адвоката региональной адвокатской конторы. Он и его знакомый выступили посредниками при передаче взятки в размере более 1 млн рублей от предпринимателя сотрудникам правоохранительных органов, сообщило следственное управление СК России по региону.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК России по Калининградской области в отношении 43-летнего адвоката региональной адвокатской палаты и его 36-летнего знакомого возбуждено уголовное дело о посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства. Решение о возбуждении уголовного дела принято на основании материалов оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по региону.

По версии следствия, в декабре 2024 года в отношении предпринимателя, своевременно не уплатившего утилизационный сбор в сумме 2,3 млн рублей, было возбуждено исполнительное производство. Располагая сведениями об этом, адвокат и его знакомый предложили коммерсанту свои услуги в качестве посредников при передаче взятки в размере 1,2 млн рублей якобы должностным лицам правоохранительных органов за отмену исполнительного производства. Часть требуемой суммы получена 2 октября 2025 года. Противоправная деятельность была пресечена УФСБ России по Калининградской области.

Оба фигуранта задержаны, допрошены, им предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие направит в Ленинградский районный суд Калининграда ходатайства об избрании мер пресечения в отношении обвиняемых.

Адвокату и его знакомому может грозить наказание вплоть до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.