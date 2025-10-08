В Орске полиция начала проверку после падения студентки с третьего этажа вуза

Пострадавшую доставили в травматологическое отделение

Редакция сайта ТАСС

ОРЕНБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Полиция в Орске начала проверку после падения 18-летней студентки из окна третьего этажа здания вуза, сообщили в УМВД России по Оренбургской области.

"<...> С места происшествия сотрудниками скорой медицинской помощи пострадавшая доставлена в травматологическое отделение. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются обстоятельства и мотивы происшествия", - сказано в сообщении. Отмечается, что, по предварительной информации, девушка выпала из окна третьего этажа.

По данным полиции, пострадавшей 18 лет, она учится на первом курсе Орского гуманитарно-технологического института. В следственном управлении СК РФ по Оренбургской области ТАСС уточнили, что следователи работают на месте происшествия, причины и обстоятельства произошедшего уточняются.