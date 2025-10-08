После атаки украинских боевиков на поселок Маслова Пристань завели дело

На месте ЧП работают следователи и криминалисты СК

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту атаки ВСУ на поселок Маслова Пристань в Белгородской области, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК России по факту атаки украинских боевиков на поселок Маслова Пристань Шебекинского округа Белгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении СК.

На месте ЧП работают следователи и криминалисты СК, они фиксируют обстоятельства преступления, допрашивают очевидцев. Также будут проведены необходимые экспертизы.

"В ходе расследования будут установлены все детали преступных действий вооруженных формирований Украины, а также конкретные лица, причастные к атаке на гражданские объекты на российской территории", - добавили в ведомстве.