В Самарской области при опрокидывании автомобиля погибли три человека

Еще один пострадал

САМАРА, 8 октября. /ТАСС/. В результате опрокидывания в кювет легкового автомобиля в Самарской области три человека погибли, еще один пострадал. Об этом сообщает региональный центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

"Произошло опрокидывание в кювет автомобиля "Лада Приора". К сожалению, три человека погибли, один пострадал, госпитализирован в центральную районную больницу", - говорится в сообщении.

ДТП произошло на трассе в Алексеевском районе Самарской области в 13:29 (12:29 мск).