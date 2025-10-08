На Ставрополье директора ПНИ заподозрили в присвоении пенсий подопечных

Заведено уголовное дело

СТАВРОПОЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. Директор психоневрологического интерната на Ставрополье стал фигурантом дела о превышении полномочий. Основанием для уголовного преследования стало присвоение пенсий 16 подопечных в течение почти двух лет, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции установлено, что в сентябре 2023 года в психоневрологический интернат Кочубеевского округа для получения социальных услуг в условиях стационара поступили 16 недееспособных граждан, а директор учреждения не открыл предусмотренные законом отдельные номинальные счета для зачисления им пенсий. Выплаты передавалась им якобы на руки, о чем те расписывались в квитанциях. Однако, в силу состояния здоровья, они не осознавали, что подписывают. При этом фактически деньги были похищены.

"В результате незаконных действий в период с октября 2023 года по август 2025 года недееспособные граждане не получили причитающиеся им выплаты на общую сумму более 4,1 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данному факту прокурор направил материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных. В результате в отношении директора этого интерната возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).