Al-Ikhbaria: мирный житель пострадал при операции ЦАХАЛ на юге Сирии

ТУНИС, 8 октября. /ТАСС/. По меньшей мере один мирный житель получил ранение в результате операции израильских военных в провинции Эль-Кунейтра на юге Сирии. Об этом сообщил телеканал Al-Ikhbaria.

По его информации, патруль армии Израиля в составе шести автомобилей вошел на территорию провинции и установил КПП на въезде в населенный пункт Эль-Муаллака. Военные провели обыски в нескольких домах. По информации канала Syria TV, в последнее время вторжения израильских сил сопровождаются задержаниями местных жителей.

22 сентября президент республики на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, что Сирия и Израиль могут договориться о мерах безопасности, но израильские силы "в любом случае должны уйти с сирийской территории".

17 сентября министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Асаад аш-Шейбани и министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер провели в Лондоне переговоры под эгидой США. Стороны обсудили новый проект договора по мерам безопасности, который заменит соглашение о разъединении израильских и сирийских сил на Голанских высотах, заключенное в 1974 году. Прежний документ Израиль объявил утратившим силу после смены власти в Дамаске в декабре 2024 года, вслед за чем израильская армия расширила контроль над Голанскими высотами, заняв буферную зону, в том числе закрепившись на вершине горного массива Хермон.