Hindustan Times: в Индии из-за приема сиропа от кашля Coldrif умерли 20 детей

Еще пятеро находятся в критическом состоянии

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 20 детей умерли, 5 находятся в критическом состоянии в Индии из-за приема сиропа от кашля Coldrif, произведенного индийской компанией Sresan Pharmaceuticals. Об этом сообщила газета Hindustan Times.

Первый смертельный случай был зарегистрирован 2 сентября. 14 детей умерли в центральном штате Мадхья-Прадеш. По данным министерства здравоохранения этого региона, сироп от кашля привел к острой почечной недостаточности, которая повлекла смерть детей.

Власти штата Тамилнад закрыли предприятие Sresan Pharmaceuticals. Руководству компании предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве, фальсификации лекарств и нарушении закона о выпуске фармацевтической продукции. Центральное управление по контролю за стандартами лекарственных средств рекомендовало аннулировать лицензию на выпуск Coldrif. Правительства индийских штатов Махараштра, Уттар-Прадеш, Раджастхан и Уттаракханд запретили его продажу и использование.

В ходе продолжающегося расследования установлено более 300 грубых нарушений при производстве сиропа. В составе Сoldrif было обнажено токсичное вещество диэтиленгликоль, допустимые пределы которого в препарате были повышены на 50%. Ради снижения стоимости производства компания добавляла его в детский сироп вместо безопасных фармацевтических ингредиентов.

По данным агентства Reuters, этот сироп продавался только в Индии и до сих пор имел в стране ограниченное распространение с целью установления его лечебных свойств перед возможным экспортом в другие страны. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) попросила правительство Индии подтвердить, что Coldrif до сих пор не экспортировался за рубеж.

В конце 2022 года власти Узбекистана сообщили о смерти 18 детей от приема сиропа от кашля производства индийской компании Mаrion Biotech. По данным ВОЗ, в том же году применение четырех различных индийских детских сиропов от кашля привело к поражению почек и гибели 66 детей в Гамбии и Камеруне. При анализе в этих препаратах было обнаружено повышенное содержание ядовитых диэтиленгликоля и этиленгликоля.