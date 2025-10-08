Колония-поселение в Тольятти не получала жалобы от певца Шарлота

По словам осужденного, ему запрещали участвовать в культурно-массовых мероприятиях и отказали в трудоустройстве, чем лишили возможности нарабатывать поощрения

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 8 октября. /ТАСС/. Колония-поселение №1 в Тольятти Самарской области не получала официальные жалобы от осужденного певца Эдуарда Шарлота, содержавшегося в учреждении. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН по Самарской области.

"Никаких официальных обращений о нарушениях не было [от Шарлота]. А тут он резко решил высказаться [в суде]. Но оснований для таких высказываний нет. Его никто не ограничивал, ни к чему не принуждал, он содержался в соответствии с действующим законодательством", - сказал собеседник агентства.

В среду в Самарском областном суде, где состоялось рассмотрение апелляционной жалобы осужденного на решение Центрального суда Тольятти о его переводе из колонии-поселения в колонию общего режима, Шарлот выступил с ходатайством, в котором пожаловался на нарушение его прав в колонии-поселении. По словам осужденного, ему запрещали участвовать в культурно-массовых мероприятиях и отказали в трудоустройстве, чем лишили возможности нарабатывать поощрения. Кроме того, он заявил о психологическом давлении и поступавших угрозах.

В пресс-службе ГУ ФСИН отметили, что Шарлот участвовал в культурных мероприятиях, проходивших в колонии-поселении. При этом его неоднократно привлекали к дисциплинарной ответственности за нарушения порядка отбывания наказания. По данным прокуратуры Самарской области, за период отбывания наказания в колонии-поселении Шарлот допустил 19 нарушений, он не имеет поощрений и характеризуется отрицательно.

В декабре 2024 года Самарский областной суд признал Эдуарда Шарлота виновным по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий), приговорив к пяти годам шести месяцам колонии-поселения. 15 апреля Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде, рассмотрев жалобы обвинения и защиты, оставил приговор без изменения. 19 апреля Росфинмониторинг исключил осужденного из перечня террористов и экстремистов, куда он был внесен ранее. В мае осужденный был помещен в колонию-поселение. 5 августа Центральный суд Тольятти удовлетворил ходатайство прокуратуры о переводе Шарлота из колонии-поселения в колонию общего режима из-за нарушения им правил поведения. 8 октября Самарский областной суд в апелляционной инстанции оставил это решение без изменения.