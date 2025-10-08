AFP: решение по делу о финансировании последней кампании Саркози примут 26 ноября

Если суд отвергнет жалобу экс-президента Франции, ему будет назначен новый тюремный срок в дополнение к пяти годам заключения по делу о ливийском финансировании кампании 2007 года

ПАРИЖ, 8 октября. /ТАСС/. Кассационный суд Франции 26 ноября примет решение по делу о превышении лимита финансирования предвыборной кампании экс-президента республики Николя Саркози в 2012 году. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на судебный источник.

Если суд отвергнет жалобу Саркози, ему будет назначен новый тюремный срок в дополнение к пяти годам заключения по делу о ливийском финансировании кампании 2007 года. В настоящее время бывший глава государства ожидает помещения в тюрьму.

Апелляционный суд Парижа 14 февраля 2024 года приговорил Саркози к шести месяцам заключения по делу о финансировании его предвыборной кампании в 2012 году. Кроме того, экс-президент получил еще шесть месяцев условного заключения.

В сентябре 2021 года суд первой инстанции приговорил Саркози по этому делу к году лишения свободы с отбыванием наказания вне тюрьмы с электронным браслетом. В его отношении выдвигалось обвинение в превышении разрешенного порога финансирования президентской кампании (€22,5 млн) на €18 млн. Несмотря на то, что Саркози отрицал обвинения и утверждал, что не знал о превышении лимита, суд посчитал, что кандидат "умышленно не контролировал расходы". По мнению судей, ему "были известны затраты на кампанию".