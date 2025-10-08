СК завершил расследование дела о теракте против генерала Кириллова

Дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу

Обстановка на месте теракта против Игоря Кириллова, 17 декабря 2024 года © Максим Григорьев/ ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о теракте в Москве, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"В главном следственном управлении СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении Ахмаджона Курбонова, Роберта Сафаряна, Батухана Точиева и Рамазана Падиева. В зависимости от роли в совершенном преступлении фигурантам предъявлены обвинения в участии в террористическом сообществе, совершении теракта организованной группой, незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.4, п. "б" ч. 3 ст. 205, ст. 205.3, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ)", - говорится в сообщении. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Расследование в отношении объявленных в международный розыск и заочно арестованных соучастников преступления, в том числе гражданина Украины, проживающего на территории Евросоюза, продолжается, отметили в пресс-службе.

Кириллов и Поликарпов 17 декабря 2024 года в Москве стали жертвами теракта, в результате которого был также причинен имущественный вред собственникам 27 квартир и 13 автомобилей. Следователями центрального аппарата установлено, что преступление длительное время готовилось на территории Украины. "Осенью 2024 года организаторы спланировали переправку из Польши в Россию компонентов самодельного взрывного устройства, замаскированных в бытовые предметы, и обеспечили их доставку Сафаряну. Он хранил эти предметы по месту жительства и после поступления указаний организаторов передал исполнителю теракта Курбонову", - сообщили в пресс-службе.

Курбонов под контролем своих кураторов собрал взрывное устройство, снарядил его поражающими элементами и закрепил на электросамокат, который разместил возле подъезда дома, в котором жил Кириллов. Дождавшись выхода Кириллова на улицу, Курбонов дистанционно привел взрывное устройство в действие, после чего попытался скрыться на конспиративной квартире, заранее оплаченной для него Точиевым и Падиевым.