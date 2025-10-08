Федеральная палата адвокатов заявила о незаконном обыске у стажера адвоката

В пресс-службе ФПА сообщили, что проведение обыска в помещении адвоката без получения решения суда является грубейшим нарушением закона

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Федеральная палата адвокатов заявила об обыске у стажера адвоката в Москве, который был проведен без ее защитника. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФПА.

"Утром 22 сентября в квартиру Екатерины Шаровой, которая является стажером адвоката Анны Коваленко, постучали и потребовали открыть дверь трое мужчин, представившиеся сотрудниками СК РФ. Войдя в квартиру, они не предъявили свои удостоверения, показав постановление об обыске жилого помещения, с которым стажер адвоката не успела ознакомиться. Позже в квартиру вошли понятые. Екатерина Шарова попросила позвонить своему адвокату, но ей ответили, что ей он не положен при обыске и она не имеет права с кем-либо общаться. Сотрудники СК РФ изъяли при обыске личный телефон и два ноутбука Екатерины Шаровой, а также доверенность на ее имя и на имя Анны Коваленко", - сообщили в пресс-службе.

Коваленко представляет интересы АО "Ленинградский проспект девелопмент" по арбитражному делу №А40-231422/2023 в споре с АО "Управление заказчика Норд-инжиниринг". Предметом спора являются права на объекты недвижимости в Москве общей стоимостью около 800 млн руб. На 23 сентября 2025 года было назначено заседание Девятого арбитражного апелляционного суда, по итогам которого ожидалось вынесение итогового решения по делу.

"Проведение обыска в помещении адвоката без получения решения суда является грубейшим нарушением закона, демонстрацией со стороны следователя и оперативных сотрудников пренебрежения к однозначно выраженной и понимаемой судами воле законодателя", - заявила ТАСС председатель ФПА Светлана Володина. По ее словам, такие действия должны быть квалифицированы по всей строгости уголовного закона для недопущения в дальнейшем подобных крайне опасных инцидентов. "Мы рассчитываем на незамедлительную и бескомпромиссную реакцию председателя Следственного комитета Российской Федерации", - заключила она.

Екатерина Шарова направила заявление председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, в котором попросила о проведении процессуальной проверки соответствия законодательству действий сотрудников ГСУ СК РФ по Москве по факту злоупотребления должностными полномочиями.