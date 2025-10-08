В Петербурге школьницу задержали за поджог на вышке сотовой связи

Девочка хотела заработать деньги для покупки смартфона и нашла задание в одном из мессенджеров

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Полиция в Санкт-Петербурге задержала с поличным 12-летнюю девочку, которая в среду подожгла телекоммуникационный шкаф вышки сотовой связи в Приморском районе города. Ребенок хотел заработать деньги для покупки смартфона, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

"Сегодня около пяти часов вечера в полицию Приморского района поступило сообщение о поджоге телекоммуникационного шкафа вышки сотовой связи у дома 23 по Парашютной улице. На место незамедлительно прибыли полицейские, которые задержали с поличным юную поджигательницу. Ею оказалась 12-летняя школьница", - говорится в сообщении.

Подростка доставили в отдел полиции, куда вскоре прибыл отец девочки. Сама она призналась полицейским, что нашла в одном из мессенджеров предложение о "легком заработке" и решила выполнить "несложное задание", за что ей обещали заплатить 300 тыс. рублей. "На эти деньги школьница хотела приобрести новый "Айфон", - рассказали в ГУ МВД.

В ведомстве отметили, что родителям девочки теперь придется возмещать причиненный ее действиями материальный ущерб. Пострадавших в результате инцидента нет. "Ввиду юного возраста поджигательницы материалы будут переданы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела", - уточнили в полиции.