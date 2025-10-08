Убийца архитектора в Петербурге ранее работал в сфере строительства

Личность предполагаемого преступника предварительно установлена

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Мужчина, предположительно застреливший в Петербурге архитектора Александра Супоницкого на глазах у его дочери и затем покончивший с собой, ранее работал в сфере строительства, как и потерпевший. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Личность покончившего с собой предполагаемого убийцы предварительно установлена - это 49-летний предприниматель Константин Козырев. Ранее он работал в различных строительных компаниях", - рассказал собеседник агентства.

В 2015 году ТАСС сообщал о задержании Козырева по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму более 21 млн рублей. В уголовном деле шла речь о событиях 2011-2012 годов, когда фигурант занимал должность вице-президента в компании "Петротрест". В 2017 году Козырев был оправдан Василеостровским судом Петербурга, после чего приговор отменил городской суд, но и новое рассмотрение дела в первой инстанции в 2021 году закончилось оправданием подсудимого.

Кроме того, как уточнили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Петербурга, в июне 2025 года тот же Василеостровский суд прекратил в связи с истечением сроков давности уголовное преследование Козырева по делу о хищении в 2010-2012 годах руководством "Петротреста" 233 млн рублей на строительстве жилых домов по госконтрактам в Санкт-Петербурге, Мурманске и Сортавале.

Ранее 8 октября СК сообщил, что в доме на Кременчугской улице в Центральном районе Санкт-Петербурга были найдены тела двух мужчин 73 и 49 лет с огнестрельными ранениями. По данным следствия, старший мужчина был застрелен из карабина 49-летним соседом, когда утром провожал в школу свою дочь. Расправа произошла прямо в присутствии ребенка, после чего злоумышленник спустился в свою квартиру этажом ниже - ее он поджег, а сам совершил суицид. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве с особой жестокостью (п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, убитый - известный в городе архитектор Александр Супоницкий. В частности, он был автором реализованного проекта нового вестибюля станции метро "Горьковская" на Петроградской стороне. Кроме того, архитектурная мастерская Супоницкого SUART, как следует из данных на ее сайте, реализовала проект торгово-развлекательного комплекса "ПИК" на Сенной площади и разрабатывала варианты архитектурных решений для наземных павильонов станций метро "Фрунзенская" и "Парк Победы".