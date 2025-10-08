Названа основная версия причины убийства архитектора Супоницкого

Приоритетной является конфликт на почве финансовых взаимоотношений

Редакция сайта ТАСС

© Валентин Егоршин/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Основной версией убийства архитектора Александра Супоницкого следствие считает конфликт, связанный с финансовыми спорами. Об этом сообщили в Telegram-канале Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, подозреваемый 49 лет в течение продолжительного времени наблюдал за образом жизни своей жертвы: ради этого он арендовал комнату в квартире в том же доме, где впоследствии свел счеты с жизнью.

Ранее в доме на Кременчугской улице в Центральном районе Петербурга были обнаружены тела двух мужчин - 73 и 49 лет - с огнестрельными ранениями. Следствие установило, что младший из них застрелил соседа, когда тот провожал дочь в школу. Преступление произошло на глазах у ребенка. После убийства мужчина спустился в свою квартиру этажом ниже, поджег ее и покончил с собой. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве с особой жестокостью (п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, погибшим оказался известный в Петербурге архитектор Александр Супоницкий. Он, в частности, разработал проект нового вестибюля станции метро "Горьковская" на Петроградской стороне. Кроме того, его архитектурная мастерская SUART занималась проектированием торгово-развлекательного центра "ПИК" на Сенной площади и предлагала архитектурные решения для наземных павильонов станций метро "Фрунзенская" и "Парк Победы".

Предполагаемый стрелок, Козырев, ранее также работал в строительной отрасли. В 2015 году сообщалось о его задержании по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 21 млн рублей. Речь шла о событиях 2011-2012 годов, когда он занимал пост вице-президента компании "Петротрест". В 2017 году Василеостровский суд Петербурга оправдал Козырева, однако городской суд отменил это решение. Тем не менее новое рассмотрение дела в 2021 году снова завершилось оправданием.

Кроме того, в июне 2025 года тот же суд прекратил уголовное преследование Козырева по делу о хищении 233 млн рублей при строительстве жилых домов в Санкт-Петербурге, Мурманске и Сортавале. Основанием стало истечение сроков давности.