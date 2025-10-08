В Калининграде арестован обвиняемый в посредничестве во взяточничестве адвокат

Обвиняемый заключен под стражу до 6 декабря 2025 года

КАЛИНИНГРАД, 8 октября. /ТАСС/. Адвокат региональной адвокатской палаты в Калининграде, обвиняемый в посредничестве во взяточничестве, решением суда заключен под стражу до 6 декабря 2025 года, сообщило следственное управление СК России по области.

По версии следствия, в декабре 2024 года в отношении предпринимателя, своевременно не уплатившего утилизационный сбор в сумме 2,3 млн рублей, возбуждено исполнительное производство. Располагая сведениями об этом, адвокат и его знакомый предложили коммерсанту свои услуги в качестве посредников при передаче взятки в размере 1,2 млн рублей якобы должностным лицам правоохранительных органов взамен на отмену исполнительного производства. Часть требуемой суммы получена 2 октября 2025 года. Противоправная деятельность была пресечена УФСБ России по Калининградской области.

"Ленинградским районным судом города Калининграда удовлетворено ходатайство следователя регионального управления СК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении адвоката региональной адвокатской палаты, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Ранее судом в отношении второго фигуранта была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, сообщили в ведомстве.