Адвокат Бело: обвинения против Касаткина нарушают презумпцию невиновности

Они также противоречат французскому праву, заявил он

ПАРИЖ, 8 октября. /ТАСС/. Обвинения против российского баскетболиста Даниила Касаткина, задержанного в июне по запросу США, противоречат французскому праву и принципу презумпции невиновности. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил адвокат россиянина Фредерик Бело.

"История про баскетболиста днем и хакера ночью не выдержит никакого суда, - сказал Бело. - Американская сторона не представила никаких доказательств, никаких улик".

По словам защитника Касаткина, "прокурор в США утверждает, что спортсмен виновен, не предоставляя никаких фактических оснований". "Это противоречит французскому публичному праву, согласно которому человек должен считаться невиновным, пока его вина не доказана, - указал Бело. - Нам же предлагают поверить на слово, ссылаются на некий хакерский коллектив, но кто входит в эту группу и почему туда включен Касаткин объяснений нет".

Адвокат подчеркнул, что "по сути Касаткину разрушают спортивную карьеру, основываясь на неподтвержденных обвинениях". По мнению Бело, "следственная палата при Апелляционном суде Парижа должна принять во внимание, что в деле есть нарушение принципа презумпции невиновности, предусмотренного статьей 6 Европейской конвенции по правам человека, а значит Касаткин не может быть экстрадирован, поскольку в этом случае были бы нарушены его права".

Адвокат напомнил, что Апелляционный суд Парижа вынесет решение по вопросу об экстрадиции Касаткина в США 29 октября.