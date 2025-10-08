Упоминание судьи в отставке Момотова исчезло из состава президиума Совета судей

Экс-судья подал в отставку с поста председателя Совета, отмечает РБК

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Упоминание судьи Верховного суда в отставке Виктора Момотова исчезло из состава президиума Совета судей РФ, который опубликован на сайте ведомства.

Ранее Виктор Момотов был упомянут на первой строчке президиума на сайте Совета судей как председатель этого органа.

Согласно информации газеты РБК, Момотов подал в отставку с поста председателя Совета судей.

Совет судей РФ является постоянно действующим органом судейского сообщества России. Он избирается Всероссийским съездом судей из числа судей федеральных судов и судов субъектов РФ. Председатель также избирается на Всероссийском съезде судей, который проводится раз в четыре года. Момотов был избран на IX Всероссийском съезде судей в декабре 2016 года, в декабре 2022 года переизбран на новый срок.

26 сентября Высшая квалификационная коллегия судей РФ прекратила полномочия судьи Верховного суда Момотова в связи с его письменным заявлением об отставке.