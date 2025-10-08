В Сумах произошли взрывы
МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Взрыв шестой раз за день произошел в городе Сумы на северо-востоке Украины. Об этом сообщило украинское издание "Общественное".
Подробности не приводятся. Местные власти ситуацию не комментировали.
В нескольких районах Сумской области действует воздушная тревога.
Позже издание "Общественное. Новости" заявило о новом взрыве в городе.
Ранее украинские СМИ сообщали о пяти взрывах в городе.
