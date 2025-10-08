Адвокат Гуцул заявил, что продолжается формальный подход к делу главы Гагаузии

На заседании 8 октября были систематические нарушения процессуальных прав, игнорирование доказательств и чрезмерный формализм, отметил Сергей Морару

КИШИНЕВ, 8 октября. /ТАСС/. Адвокат главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул Сергей Морару заявил, что судьи Апелляционной палаты повторяют формальный подход к этому делу нижестоящей инстанции.

"Заседание 8 октября стало продолжением практик, наблюдавшихся в суде первой инстанции: систематические нарушения процессуальных прав, игнорирование доказательств и чрезмерный формализм. <...> Вы были свидетелями, что сегодняшнее заседание проходило в спешке, целью которой было не столько рассмотрение апелляций, сколько как можно более быстрое их отклонение. Эта необычная спешка, тем более после окончания рабочего дня в 17:00 (совпадает с мск). Заседание длилось вплоть до 22:00. Ранее такое было только в нескольких делах с политической подоплекой", - сказал Морару журналистам.