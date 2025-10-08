Международный адвокат Жюли назвал суд над Гуцул фарсом

Его планируют оспорить в ЕСПЧ, заявила защита главы Гагаузи

КИШИНЕВ, 8 октября. /ТАСС/. Международный адвокат главы Гагаузии Уильям Жюли назвал суд над своей подзащитной фарсом, который они оспорят в Европейском суде по правам человека.

"Это фарс, такого я не видел нигде в мире. Такое абсолютно неприемлемо и невозможно понять. Такие действия неизбежно приведут к осуждению Молдовы Европейским судом по правам человека", - заявил адвокат журналистам после заседания Апелляционной палаты, которая отклонила ходатайство защиты о присутствии Гуцул в зале суда, из-за чего она вынуждена наблюдать за ним по видеосвязи из тюремной камеры через переводчика.

Он отметил, что Гуцул не предоставили возможность полноценно участвовать в процессе: она не слышит, что происходит в зале суда, так как техника неисправна, а судьи проигнорировали просьбы устранить проблему. "Если мы не можем конфиденциально обсуждать с подзащитной вопросы, касающиеся защиты, - это прямое нарушение ее фундаментальных прав", - пояснил защитник. Судьи также отказали адвокатам Гуцул, которые ходатайствовали о ее освобождении из-под стражи до окончательного решения по делу. Также отклонены другие ходатайства защиты, кроме проверки конституционности норм, которые позволяют в ускоренном порядке рассматривать дело Гуцул.

5 августа суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам заключения за нарушения при финансировании оппозиционной партии "Шор". Суд также лишил политика права быть членом политических партий в течение 5 лет и взыскал с нее $2,4 млн, которые, как считает следствие, пошли на финансирование партии. Гуцул категорически отвергла все обвинения и заявила, что за судебным процессом стоит контролирующая парламент и правительство Молдавии Партия действия и солидарности. Ее адвокаты обвинили в предвзятом отношении к Гуцул судью первой инстанции и опротестовали приговор в Апелляционной палате Кишинева.