В подконтрольной Киеву части Запорожской области произошли взрывы
Редакция сайта ТАСС
20:01
МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Взрывы произошли на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, сообщил глава подчиненной украинским властям областной администрации Иван Федоров.
"Взрывы в Запорожской области", - написал он в своем Telegram-канале.
В подконтрольных Киеву районах Запорожской области объявлена воздушная тревога.
Сирены также работают в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины.