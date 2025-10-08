В подконтрольной Киеву части Запорожской области произошли взрывы

В контролируемых Украиной районах региона действует воздушная тревога

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Взрывы произошли на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, сообщил глава подчиненной украинским властям областной администрации Иван Федоров.

"Взрывы в Запорожской области", - написал он в своем Telegram-канале.

В подконтрольных Киеву районах Запорожской области объявлена воздушная тревога.

Сирены также работают в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины.