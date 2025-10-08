В Курчатове после падения беспилотника ВСУ загорелась трава на площади 500 кв. м
20:24
КУРСК, 8 октября. /ТАСС/. Возгорание травы на площади около 500 кв. м произошло в Курчатове Курской области в результате падения украинского беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"В результате падения украинского беспилотника в городе Курчатове произошло возгорание травы на площади около 500 кв. м. На место направились оперативные службы. Сейчас идет ликвидация возгорания", - написал он.
Глава региона добавил, что погибших и пострадавших нет, разрушения также отсутствуют.