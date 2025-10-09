В пяти районах Воронежской области отменили угрозу непосредственного удара БПЛА

В регионе сохраняется режим опасности атаки беспилотников

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 9 октября. /ТАСС/. Угроза непосредственного удара БПЛА отменена на территории пяти районов Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

"Внимание! В Кантемировском, Острогожском, Россошанском, Павловском, Бутурлиновском районах - отмена непосредственной угрозы удара БПЛА", - написал он.

По его словам, режим опасности атаки беспилотников в регионе сохраняется.